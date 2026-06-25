Altın Köpek Kolye T10484 Altın, 14 Ayar, 0.84 gr



Zincir boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sadakatin ve koşulsuz sevginin simgesi olan köpek figürü, bu kolyeye sıcak ve samimi bir anlam katıyor. Sevimli siluetiyle dikkat çeken tasarım, hayvan dostlarına duyulan bağı zarif bir mücevhere dönüştürüyor. Günlük stilinizi kişisel bir dokunuşla tamamlayan anlamlı bir aksesuardır. Sevgi bazen kelimelerle değil, sembollerle anlatılır.