Altın Köpek Kolye
Ürün Kodu : N179620
%0
8.296 TL
8.296 TL
PEŞİN FİYATINA 2.765 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Köpek Kolye T10484
Altın, 14 Ayar, 0.84 gr
Zincir boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sadakatin ve koşulsuz sevginin simgesi olan köpek figürü, bu kolyeye sıcak ve samimi bir anlam katıyor. Sevimli siluetiyle dikkat çeken tasarım, hayvan dostlarına duyulan bağı zarif bir mücevhere dönüştürüyor. Günlük stilinizi kişisel bir dokunuşla tamamlayan anlamlı bir aksesuardır. Sevgi bazen kelimelerle değil, sembollerle anlatılır.
Altın Köpek Kolye
PEŞİN FİYATINA 2.765 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
8.296 TL
8.296 TL
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