0.02 Karat Pırlanta Ay Tragus Piercing
Ürün Kodu : PC00749
%0
5.568 TL
5.568 TL
PEŞİN FİYATINA 1.856 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.02 Karat Pırlanta Ay Tragus Piercing T5601
Beyaz Altın, 14 Ayar, 0.19 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.02 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürün tek adet olarak satılmaktadır, çift değildir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Ay figüründen ilham alan bu özel tasarım, gecenin gizemini ve zarafetini stilinize taşır. Minimalist yapısı, her anınıza anlam katan bir dokunuş sunar.
0.02 Karat Pırlanta Ay Tragus Piercing Sıkça Sorulan Sorular
1- Hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 0.19 gram olan ürün, özel üretim olduğundan ±%10 tolerans bulunur.
2- Pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
2- Toplam 0.02 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
3- Bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar beyaz altın ürünleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Kimyasal maddelerden ve parfümden uzak tutulması önerilir.
4- Hediye olarak uygun mudur?
4- Tüm pırlanta ürünlerimiz özel hediye kutusunda sunulmaktadır. Sevdiklerimizin özel günlerini hediye ile süslemek için güzel bir seçenektir.
5- Tragusların kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı vidalı sistem ile üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.02 Karat Pırlanta Ay Tragus Piercing
PEŞİN FİYATINA 1.856 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
5.568 TL
5.568 TL
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