0.09 Karat Pırlanta Efektli Yuvarlak Yüzük T3073 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.55 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik ve şık bir stile sahip olan bu yüzük, pırlanta taşıyla dikkat çekiyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza zarif bir dokunuş katmak için ideal bir seçenek Şimdi satın alın ve şıklığınızı tamamlayın!