1.99 Karat Pırlanta Damla Safir Kolye T1736 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.72 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.49 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 1.50 Karat

Kesim : Damla



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Damla Safir Kolye ile ince zarafeti keşfedin. Bu eşsiz pırlanta safir damla, zarif tasarımı ve yüksek kalitesiyle göz kamaştırıyor. Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bu mücevher, her anınıza değer katmak için ideal bir seçimdir. Sizi etkileyici bir şekilde tamamlayacak olan bu pırlanta safir damla ile stilinizi ön plana çıkarın.