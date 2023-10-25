5.16 Karat Pırlanta Baget Yüzük T4272 Beyaz Altın, 14 Ayar, 8.70 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.71 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 4.45 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Çarpıcı bir detay arayanlar için tasarlanmış bu yüzük, ışığın her yöne dağıldığı çok yüzeyli yapısıyla ihtişamı yansıtır. Geniş formuna rağmen zarif çizgileriyle parmakta dengeli bir duruş sağlar. Göz alıcı ve zamansız bir izlenim bırakır.