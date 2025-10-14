Altın Ay Yıldız Bileklik
Ürün Kodu : B348661
%0
16.524 TL
16.524 TL
PEŞİN FİYATINA 5.508 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Ay Yıldız Bileklik T7446
Altın, 14 Ayar, 1,69 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Ay ve yıldız figürleriyle tasarlanan bu altın bileklik, anlam dolu ve zarif bir aksesuardır. Hem günlük kullanıma hem de özel anlara uyum sağlayarak stilinize şıklık ve anlam katar.
Altın Ay Yıldız Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1,69 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3- Altın Ay Yıldız Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 14 ayar altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar altın bileklikleri temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken, spor yaparken ve kozmetik ürünleri gibi kimyasallar kullanılırken çıkarılması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Ay Yıldız Bileklik, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi hayatımızın özel anlarında şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Ay Yıldız Bileklik
PEŞİN FİYATINA 5.508 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
16.524 TL
16.524 TL
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