Altın Ay Yıldız Bileklik T7446 Altın, 14 Ayar, 1,69 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Ay ve yıldız figürleriyle tasarlanan bu altın bileklik, anlam dolu ve zarif bir aksesuardır. Hem günlük kullanıma hem de özel anlara uyum sağlayarak stilinize şıklık ve anlam katar.