1.54 Karat Pırlanta Safir Kolye T1749 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.40 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.47 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 1.07 Karat

Kesim : Oval



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif Minimalizm ile tasarlanmış Lizay marka pırlanta safir kolye ile şıklığınızı tamamlayın. Bu zarif ve minimalist kolye, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Safir taşıyla zenginleştirilmiş olan bu kolye, size sofistike bir görünüm kazandırırken, Lizay kalitesiyle de öne çıkıyor. Şıklığınızı tamamlayacak bu eşsiz kolye, herhangi bir özel gün veya davette göz kamaştırmanızı sağlayacak.