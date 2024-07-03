0.44 Karat Pırlanta Safir Kolye T5018 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.10 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.35 Karat

Kesim : Oval



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Klasik ile modern çizgilerin kusursuz bir uyum yakaladığı bu tasarım, sadelikten gelen zarafeti temsil eder. Günlük stilinize sofistike bir hava katarken özel gecelerin de en göz alıcı detayı olur. İncelikli tasarımıyla bakışları üzerine toplar.