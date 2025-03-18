Altın Kilit Kelepçe T5462 Beyaz Altın, 14 Ayar, 8.18 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Kilit Kelepçe, modern ve şık kilit detayıyla güçlü bir stil yansıtıyor. Zarif ve sofistike tasarımı sayesinde günlük ve özel kombinlerinize uyum sağlar. Zamansız ve göz alıcı bu aksesuar, stilinize benzersiz bir dokunuş katarken, güçlü ve şık bir duruş sergiliyor.