Altın Kilit Kelepçe
Ürün Kodu : L019735
%0
84.252 TL
84.252 TL
PEŞİN FİYATINA 28.084 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kilit Kelepçe T5462
Beyaz Altın, 14 Ayar, 8.18 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Kilit Kelepçe, modern ve şık kilit detayıyla güçlü bir stil yansıtıyor. Zarif ve sofistike tasarımı sayesinde günlük ve özel kombinlerinize uyum sağlar. Zamansız ve göz alıcı bu aksesuar, stilinize benzersiz bir dokunuş katarken, güçlü ve şık bir duruş sergiliyor.
Altın Kilit Kelepçe Sıkça Sorulan Sorular
1- Kelepçe hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 8.18 gram olan kelepçe, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart kelepçe boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3- Altın Kilit Kelepçe, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir kelepçedır. 14 ayar altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Kelepçe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar altın kelepçeleri temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken, spor yaparken ve kozmetik ürünleri gibi kimyasallar kullanılırken çıkarılması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Kilit Kelepçe, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi hayatımızın özel anlarında şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Kilit Kelepçe
PEŞİN FİYATINA 28.084 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
84.252 TL
84.252 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : N151292
Altın Yonca Zincir
%0
88.808 TL
88.808 TL
Ürün Kodu : E1117847
Altın Motifli Halka Küpe
%0
30.532 TL
30.532 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : R162703
Altın Taş Detaylı Trend Yüzük
%0
17.680 TL
17.680 TL