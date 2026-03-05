0.40 Karat Pırlanta Trend Yüzük T9559 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.14 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,23 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlantaların birer çiçek yaprağı gibi dizildiği bu tamtur esintili tasarım, doğanın zarafetini beyaz altının lüksüyle birleştiriyor. Parmağınızı çepeçevre saran kesintisiz ışıltı, her hareketinizde stilinize asil bir parıltı katıyor. Hem tek başına iddialı hem de kombinlerinizde tamamlayıcı olan bu parça, gündüzden geceye her ana uyum sağlıyor.