Altın Damla Yüzük T2712 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.69 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Damla Yüzük, modern ve zarif bir tasarıma sahip olan bir mücevherdir. Bu yüzük, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve her türlü stilinize uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Altın rengi ve damla şeklindeki detaylarıyla dikkat çeken bu yüzük, şıklığınızı ve zarafetinizi vurgulayacak bir aksesuardır. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı ön plana çıkarmak için Altın Damla Yüzük'ü tercih edebilirsiniz.