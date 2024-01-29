0.22 Karat Pırlanta Kalp Kolye T4408 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.75 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.22 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Kalp figürünün zarif taşlarla vurgulandığı bu kolye, duygusal bağların ve romantizmin güçlü bir simgesidir. Hem estetik hem de anlam yüklü yapısıyla stilinize anlam katan bir tamamlayıcıdır.