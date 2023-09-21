2.80 Karat Pırlanta Trend Küpe T4167 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.84 gr Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.41 Karat

Renk : F-G

Berraklık : VS-SI

Kesim : Damla



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.39 Karat

Renk : F-G

Berraklık : VS-SI

Kesim : Markiz





Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın modern ve etkileyici tasarımıyla göz kamaştıran, Pırlanta Trend Küpe. Şıklığı ve zarifliği bir arada sunan bu tasarım ile her anınızda büyüleyici bir görünüm elde edebilirsiniz.