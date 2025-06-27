1.00 Karat Pırlanta Baget Küpe T5725 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.40 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.33 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.67 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Klasik çizgilerin zarafetle buluştuğu bu tasarım, taşların göz alıcı dizilimiyle sofistike bir ışıltı sunar. Sadeliğin estetikle birleştiği bu model, hem gündelik kombinlerinize hem de davet stilinize kusursuz bir uyum sağlar. Işıltısı ile kendinizi özel hissettirir.