0.12 Karat Pırlanta Trend Küpe
Ürün Kodu : DE33447
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27.072 TL
27.072 TL
PEŞİN FİYATINA 9.024 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.12 Karat Pırlanta Trend Küpe T5728
Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.55 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.12 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Modern detaylarla bezenmiş bu zarif tasarım, şıklığı konforla buluşturuyor. Hafif yapısı sayesinde gün boyu rahatlıkla kullanılabilir. Işıltılı taş dizilimi ise minimal bir görünümde bile çarpıcı bir etki yaratmak isteyenler için etkileyici bir alternatif sunar.
0.12 Karat Pırlanta Trend Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 1.55 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı kıkırdak kapama (butterfly) sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.12 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F renk ve VS/SI berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 14 ayar pırlanta küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar pırlanta küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması, kozmetik ve kimyasal ürünlerden uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.12 Karat Pırlanta Trend Küpe
PEŞİN FİYATINA 9.024 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
27.072 TL
27.072 TL
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