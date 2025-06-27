0.12 Karat Pırlanta Trend Küpe T5728 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.55 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak





Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern detaylarla bezenmiş bu zarif tasarım, şıklığı konforla buluşturuyor. Hafif yapısı sayesinde gün boyu rahatlıkla kullanılabilir. Işıltılı taş dizilimi ise minimal bir görünümde bile çarpıcı bir etki yaratmak isteyenler için etkileyici bir alternatif sunar.