0.49 Karat Pırlanta Safir Kolye T1743 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.73 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.27 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.22 Karat

Kesim : Damla



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Refined Grace ile Pırlanta Safir Kolye, zarif ve şık bir görünüm elde etmek isteyenler için mükemmel bir seçenektir. Bu kolye, safir taşı ve pırlanta detaylarıyla dikkat çekicidir. Kaliteli malzemelerden üretilen bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve herhangi bir durumda şıklığınızı ön plana çıkaracaktır. Siz de Refined Grace ile Safir Pırlanta Kolye ile tarzınıza sofistike bir dokunuş katın.