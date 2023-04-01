Altın Çocuk Künye
Ürün Kodu : K010225
%0
10.472 TL
10.472 TL
PEŞİN FİYATINA 3.491 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Çocuk Künye T3530
Altın, 8 Ayar, 1.20 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Modern ve göz alıcı ile-altın bebek künye modelleri, bebeğinizin tarzını yansıtacak şık bir aksesuardır. Altın bebek künyeleri, zarif tasarımları ve kaliteli malzemeleriyle dikkat çeker. Bebeğinizin adını, doğum tarihini veya özel bir mesajı üzerine yazdırabileceğiniz bu özel künyeler, sevdiklerinize de hediye olarak düşünebileceğiniz harika bir seçenektir. Şimdi siz de bebeğiniz için modern ve göz alıcı bir altın bebek künye satın alarak ona özel bir hediye verebilirsiniz.
Altın Çocuk Künye Sıkça Sorulan Sorular
1- Hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.20 gram olan ürün, özel üretim olduğundan ±%10 tolerans bulunur.
2- Bakımı nasıl yapılmalıdır?
2- 8 ayar sarı altın ürünleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir.
3- Hediye olarak uygun mudur?
3- Tüm ürünlerimiz özel hediye kutusunda sunulmaktadır. Özel günlerde sevdiklerinize güzel bir sürpriz yapabilirsiniz.
4- İade ve değişim koşulları nelerdir?
4- Özel üretim ürünlerde iade ve değişim için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
5- Ürünün garantisi var mıdır?
5- 8 ayar altın ürünlerimiz Türk Standartlarına uygun üretilmekte olup ömür boyu bakım garantisi verilmektedir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Çocuk Künye
PEŞİN FİYATINA 3.491 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
10.472 TL
10.472 TL
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