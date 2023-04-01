Altın Çocuk Künye T3530 Altın, 8 Ayar, 1.20 gr



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Modern ve göz alıcı ile-altın bebek künye modelleri, bebeğinizin tarzını yansıtacak şık bir aksesuardır. Altın bebek künyeleri, zarif tasarımları ve kaliteli malzemeleriyle dikkat çeker. Bebeğinizin adını, doğum tarihini veya özel bir mesajı üzerine yazdırabileceğiniz bu özel künyeler, sevdiklerinize de hediye olarak düşünebileceğiniz harika bir seçenektir. Şimdi siz de bebeğiniz için modern ve göz alıcı bir altın bebek künye satın alarak ona özel bir hediye verebilirsiniz.