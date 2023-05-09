0.74 Karat Pırlanta Baget Yüzük T3630 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.00 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.43 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Refined Beauty ile Pırlanta Baget Yüzük, zarafetin ve şıklığın simgesi olan bir mücevherdir. Bu yüzük, pırlanta taşıyla dikkat çekerken, baget kesimiyle de benzersiz bir görünüm sunar. Kaliteli malzemeler ve özenli işçilikle üretilen bu yüzük, her kadının hayalindeki mücevherdir. Siz de Refined Beauty ile Pırlanta Baget Yüzük ile tarzınızı tamamlayabilir ve her ortamda göz kamaştırabilirsiniz.