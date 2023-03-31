0.02 Karat Pırlanta Tektaş Rose Yüzük T3104 Rose Altın, 8 Ayar, 2.17 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizm sanatı izleri taşıyan Pırlanta Tektaş Trend Yüzük, zarif ve sade bir görünüm sunar. Bu özel tasarım yüzük, minimalist tarzıyla dikkat çekerken, incelikli pırlanta detayıyla da şıklığını ortaya koyar. En özel anlarınıza eşlik edecek bu yüzük, minimalist sanatın izlerini taşıyan benzersiz bir parçadır.