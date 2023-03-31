0.10 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik T956 Beyaz Altın, 8 Ayar, 5.13 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu Pırlanta Su Yolu Bileklik, zarafet ve basitlik ifadesini taşıyor. Şıklığıyla dikkat çeken bu bileklik, herhangi bir kıyafete kolaylıkla uyum sağlayarak şıklığınızı tamamlıyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza zarif bir dokunuş katmak için ideal bir seçim.