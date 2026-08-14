Altın Turkuaz Mineli Silindir Bileklik
Ürün Kodu : B365614
%0
55.012 TL
55.012 TL
PEŞİN FİYATINA 18.337 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Turkuaz Mineli Silindir Bileklik T10841
14 Ayar, Altın, 5.06 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minenin pürüzsüz dokusu ve silindirlerin ritmik dizilimi... Altın Turkuaz Mineli Silindir Bileklik, tüm bakışları bileğinize çeken, renkli ve zamansız bir imza.
Altın Turkuaz Mineli Silindir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 18.337 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
55.012 TL
55.012 TL
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