1.10 Karat Pırlanta Baget Küpe T2156 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.15 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.88 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Baget Küpe, benzersiz zarafetiyle sizi büyüleyecek. Bu muhteşem tasarım, her bir detayıyla özenle işlenmiş ve en kaliteli malzemelerle üretilmiştir. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı mükemmel bir şekilde tamamlamak için bu küpeyi tercih edebilirsiniz. Zarif ve şık bir görünüm elde etmek isteyenler için ideal bir seçenek olan bu küpe, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve sizi her ortamda fark edilir kılacaktır. Pırlantanın eşsiz ışıltısıyla göz kamaştıran bu tasarım, size benzersiz bir zarafet sunuyor.