Altın Taşlı Fil Küpe T2075 Altın, 14 Ayar, 1.15 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın fil küpe, zarafetin ve stilin simgesidir. Göz alıcı detaylarıyla dikkat çeken bu küpe, her görünümü tamamlamak için mükemmel bir seçimdir. Altın rengi, her türlü kıyafetle uyum sağlar ve herhangi bir olayda şıklığınızı vurgular. Bu eşsiz takı parçası, size özgüven ve benzersiz bir tarz katarken, etkileyici bir görünüm elde etmenize yardımcı olur. Altın fil küpe ile her adımda göz kamaştırın ve tarzınızı ön plana çıkarın.