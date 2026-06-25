Altın Yonca Kolye
Ürün Kodu : N179241
%0
8.500 TL
8.500 TL
PEŞİN FİYATINA 2.833 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yonca Kolye T10479
Altın, 14 Ayar, 0.86 gr
Zincir boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Şansın sembolü olan yonca, bu kolyede zarif ve modern bir görünüm kazanıyor. Yumuşak hatları ve altının sıcak ışıltısı sayesinde stilinize anlamlı bir dokunuş eklerken her anınıza eşlik ediyor. Sevdiklerinize iyi dileklerinizi taşıyan özel bir hediye olarak da unutulmaz bir seçim sunuyor. Şans, bazen boynunuzda taşınır.
Altın Yonca Kolye
PEŞİN FİYATINA 2.833 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
8.500 TL
8.500 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : E147471
Altın Yonca Halka Küpe
%0
25.908 TL
25.908 TL
Ürün Kodu : B332013
Altın Yonca Taşlı Zincir Bileklik
%0
42.976 TL
42.976 TL
Ürün Kodu : R095047
Altın Çiçek Yüzük
%0
20.468 TL
20.468 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL