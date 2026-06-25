Altın Yonca Kolye T10479 Altın, 14 Ayar, 0.86 gr



Zincir boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şansın sembolü olan yonca, bu kolyede zarif ve modern bir görünüm kazanıyor. Yumuşak hatları ve altının sıcak ışıltısı sayesinde stilinize anlamlı bir dokunuş eklerken her anınıza eşlik ediyor. Sevdiklerinize iyi dileklerinizi taşıyan özel bir hediye olarak da unutulmaz bir seçim sunuyor. Şans, bazen boynunuzda taşınır.