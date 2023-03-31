Altın Erkek Küp Bileklik T1031

Altın Erkek Küp Bileklik
Ürün Kodu : B264858
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5.508 TL
5.508 TL
PEŞİN FİYATINA 1.836 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Erkek Küp Bileklik T1031Altın, 14 Ayar, 0.40 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Şıklık Sanatı ile tasarlanmış Altın Erkek Küp Bileklik, tarzınıza sofistike bir dokunuş katmak için mükemmel bir seçenektir. Bu bileklik, altın rengi ve modern tasarımıyla dikkat çekerken, zarif ve şık bir görünüm sunar. Kendinizi özel hissetmek ve stilinizi yansıtmak için bu benzersiz bilekliği tercih edebilirsiniz.
Altın Erkek Küp Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 0.40 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3- Altın Erkek Küp Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 14 ayar sarı altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Erkek Küp Bileklik, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Erkek Küp Bileklik
PEŞİN FİYATINA 1.836 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
5.508 TL
5.508 TL
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