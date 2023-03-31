Altın Erkek Küp Bileklik T1031 Altın, 14 Ayar, 0.40 gr



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Şıklık Sanatı ile tasarlanmış Altın Erkek Küp Bileklik, tarzınıza sofistike bir dokunuş katmak için mükemmel bir seçenektir. Bu bileklik, altın rengi ve modern tasarımıyla dikkat çekerken, zarif ve şık bir görünüm sunar. Kendinizi özel hissetmek ve stilinizi yansıtmak için bu benzersiz bilekliği tercih edebilirsiniz.