0.50 Karat Pırlanta Tektaş Küpe T9423 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.28 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.50 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta sanatının zirvesini temsil eden bu küpeler, ışıltıyı bir hayat felsefesi haline getirenler için özel olarak kurgulandı. Her bir yüzeyi ışığı farklı bir tonda yansıtan bu tasarım, kulaklarınızda adeta canlı bir sanat eseri gibi bir duruş sergiliyor. Zamana meydan okuyan tasarımıyla, her takışınızda size aynı heyecanı ve zarafeti yaşatacak nadide bir parça.