Altın Yaprak Baget Küpe T1954 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.09 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay'ın Altın Baget Küpe, şık ve sade zarafeti en iyi şekilde yansıtıyor. Bu özel tasarım küpe, her anınıza lüks ve sofistike bir dokunuş katıyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı tamamlamak için Lizay'ın altın tasarım küpesini tercih edebilirsiniz.