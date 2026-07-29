Altın Trend Küpe
Ürün Kodu : E1145965
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%0
15.912 TL
15.912 TL
PEŞİN FİYATINA 5.304 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Trend Küpe T10622
8 Ayar, Beyaz Altın, 2.24 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Güncel stillerin en beğenilen detaylarıyla hayat bulan bu mücevher, duruşunuza lüks ve dinamik bir hava katıyor. Kıyafetlerinizi tamamlayarak zarafetinizi ön plana çıkaracak büyüleyici bir parça.
Altın Trend Küpe
PEŞİN FİYATINA 5.304 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
15.912 TL
15.912 TL
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