10.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik T9642 Beyaz Altın, 14 Ayar, 11,25 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 10.00 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lüksün ve görkemin mutlak ifadesi olan bu su yolu bileklik, pırlantanın en nadide ve ateşli halini sunuyor. Bileğinizi tamamen sarmalayan bu ışık şelalesi, beyaz altının görkemiyle sarsılmaz bir bağlılığın ve prestijin simgesi. Gelecek nesillere aktarılacak bir miras niteliğinde, eşsiz ve duygusal bir parça.