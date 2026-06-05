0.11 Karat Pırlanta Baget Taşlı Asimetrik Yüzük
Ürün Kodu : DR186350
%0
24.648 TL
24.648 TL
PEŞİN FİYATINA 8.216 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.11 Karat Pırlanta Baget Taşlı Asimetrik Yüzük T10260
Rose Altın, 14 Ayar, 1.40 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.07 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.04 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Baget
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Simetriyi kıran tasarım, belki de en dürüst tasarımdır. Baget taşlarının geometrik sertliği, asimetrinin dinamik enerjisiyle birleşince ortaya çıkan bu parça, dengesizliğin kendi güzelliğini kanıtlar. Sabit olan her şeyi sorgulayanlar, bunu bulacak.
0.11 Karat Pırlanta Baget Taşlı Asimetrik Yüzük
PEŞİN FİYATINA 8.216 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
24.648 TL
24.648 TL
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