0.11 Karat Pırlanta Baget Taşlı Asimetrik Yüzük T10260 Rose Altın, 14 Ayar, 1.40 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.07 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.04 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Simetriyi kıran tasarım, belki de en dürüst tasarımdır. Baget taşlarının geometrik sertliği, asimetrinin dinamik enerjisiyle birleşince ortaya çıkan bu parça, dengesizliğin kendi güzelliğini kanıtlar. Sabit olan her şeyi sorgulayanlar, bunu bulacak.