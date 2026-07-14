Altın Işık Yolu Küpe
Ürün Kodu : E1146649
%0
13.668 TL
13.668 TL
PEŞİN FİYATINA 4.556 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Işık Yolu Küpe T10566
14 Ayar, Altın, 1.26 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yan yana dizilen parlak detayların akıcı zarafeti, kulağa narin ve göz alıcı bir ışıltı katıyor. Zamansız çizginin minimalist yorumu, özel anlardan günlük kullanıma kadar çabasız bir şıklık sunuyor. Yüzünüze ışıltılı bir dokunuş.
Altın Işık Yolu Küpe
PEŞİN FİYATINA 4.556 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
13.668 TL
13.668 TL
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