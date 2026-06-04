2.85 Karat Pırlanta Blue Topaz Kare Yüzük T10220 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.05 gr



Taş: Blue Topaz

Ağırlık: 2.57 Karat

Kesim: Kare





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.28 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Mavinin büyüleyici tonlarını taşıyan blue topaz, bu tasarıma ferah ve etkileyici bir karakter kazandırıyor. Kare formun güçlü estetiğiyle birleşen taşın canlı görünümü, son derece dikkat çekici bir uyum oluşturuyor. Zarafet ve renk arasında kusursuz bir denge kuran özel bir tasarımdır. Bazı güzellikler gökyüzünü hatırlatır.