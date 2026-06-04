2.85 Karat Pırlanta Blue Topaz Kare Yüzük
Ürün Kodu : DR158025
%0
72.888 TL
72.888 TL
PEŞİN FİYATINA 24.296 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
2.85 Karat Pırlanta Blue Topaz Kare Yüzük T10220
Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.05 gr
Taş: Blue Topaz
Ağırlık: 2.57 Karat
Kesim: Kare
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.28 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Mavinin büyüleyici tonlarını taşıyan blue topaz, bu tasarıma ferah ve etkileyici bir karakter kazandırıyor. Kare formun güçlü estetiğiyle birleşen taşın canlı görünümü, son derece dikkat çekici bir uyum oluşturuyor. Zarafet ve renk arasında kusursuz bir denge kuran özel bir tasarımdır. Bazı güzellikler gökyüzünü hatırlatır.
2.85 Karat Pırlanta Blue Topaz Kare Yüzük
PEŞİN FİYATINA 24.296 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
72.888 TL
72.888 TL
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