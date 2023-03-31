Altın Beştaş Yüzük
Ürün Kodu : R096635
%0
11.016 TL
11.016 TL
PEŞİN FİYATINA 3.672 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Beştaş Yüzük T2672
Altın, 8 Ayar, 2 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Beştaş Yüzük, modern ve estetik tasarımıyla göz kamaştırıyor. Bu şık yüzük, altının zarafetini beştaş ile birleştirerek benzersiz bir görünüm sunuyor. Hem günlük kullanıma uygun olan hem de özel günlerde şıklığınızı tamamlayacak olan bu yüzük, tarzınıza sofistike bir dokunuş katıyor. Siz de Altın Beştaş Yüzük ile modern ve estetik bir ifade yaratın.
Altın Beştaş Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
3- Altın Beştaş Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
4- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 8 ayar sarı altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
5- İade veya değişim politikası nasıldır?
5- Özel üretim yüzüklerde beden değişikliği ve iade konusunda kısıtlamalar söz konusu olabilmektedir. Detaylar için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizden bilgi alınması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Beştaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 3.672 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
11.016 TL
11.016 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : B292919
Altın Klasik Su Yolu Bileklik
%0
30.872 TL
30.872 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : E117383
Altın Tektaş Küpe
%0
17.408 TL
17.408 TL
Ürün Kodu : N093298
Altın Tektaş Kolye
%0
12.172 TL
12.172 TL