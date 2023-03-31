Altın Beştaş Yüzük T2672 Altın, 8 Ayar, 2 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Beştaş Yüzük, modern ve estetik tasarımıyla göz kamaştırıyor. Bu şık yüzük, altının zarafetini beştaş ile birleştirerek benzersiz bir görünüm sunuyor. Hem günlük kullanıma uygun olan hem de özel günlerde şıklığınızı tamamlayacak olan bu yüzük, tarzınıza sofistike bir dokunuş katıyor. Siz de Altın Beştaş Yüzük ile modern ve estetik bir ifade yaratın.