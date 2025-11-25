2.22 Karat Pırlanta Safir Kolye T9358 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.33 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 2.04 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Boynunuzda asil bir imza gibi duran safir kolye, pırlantalarla çevrelenmiş merkeziyle büyüleyici bir derinlik sunuyor. Mavinin en canlı tonu, altının zarafetiyle birleşerek klasik ve asil bir uyumun en güzel temsilcisi oluyor. Her detayında saklı olan ustalık, bu kolyeyi boynunuzda taşıyacağınız bir sanat eserine dönüştürüyor.