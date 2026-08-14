Altın Gömme Taşlı Kolye
Ürün Kodu : N182181
%0
100.028 TL
100.028 TL
PEŞİN FİYATINA 33.343 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Gömme Taşlı Kolye T10854
14 Ayar, Altın, 9.20 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altının pürüzsüz dokusuna gizlenmiş taşlar, ışıkla her buluştuğunda büyüleyici bir parıltı saçıyor. Altın Gömme Taşlı Kolye, teninizde sanatsal ve gizemli bir ışıltı oyunu.
Altın Gömme Taşlı Kolye
PEŞİN FİYATINA 33.343 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
100.028 TL
100.028 TL
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