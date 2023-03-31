1.60 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe T2398 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.75 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.30 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Zümrüt

Ağırlık : 1.30 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik İfadesi ile Pırlanta Zümrüt Küpe, zarafeti ve şıklığı bir arada sunan eşsiz bir mücevherdir. Bu küpe, pırlanta zümrüt taşlarıyla süslenmiştir ve her türlü kıyafetle mükemmel bir uyum sağlar. Bu özel tasarım, her kadının gardırobunda olması gereken bir parçadır. Şimdi estetik ve şıklığı bir arada sunan bu eşsiz küpeyi keşfedin.