0.32 Karat Pırlanta Beştaş Kolye T1626 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.35 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.32 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimal çekicilik ile tasarlanmış Pırlanta Trend Kolye, şıklığı ve zarifliği bir arada sunuyor. Bu özel tasarım kolye, her tarza ve her duruma uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Sade ve şık görünümüyle dikkat çeken bu kolye, her kadının gardırobunda olması gereken bir parça. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı tamamlamak için bu zarif pırlanta kolyeyi tercih edebilirsiniz.