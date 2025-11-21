0.80 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük T9344 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.50 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.80 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Emerald



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Kusursuzluğun ve asaletin sembolü olan bu büyük formlu emerald tektaş, büyüleyici bir vizyon sunuyor. Kesiminin getirdiği eşsiz derinlik ve berraklık, ışığı adeta hapsederek parmağınızda bir sanat eseri gibi parlamasını sağlıyor. Lüksün en sade ve en etkileyici haliyle tanışmak isteyenler için tasarlandı.