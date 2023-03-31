Altın İncili Küpe T2081 Altın, 14 Ayar, 1.40 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Eşsiz zarafetin simgesi olan Lizay altın incili küpe modelleri ile şıklığınızı tamamlayın. Kaliteli ve özgün tasarımlarıyla dikkat çeken Lizay, her tarza uyum sağlayan zarif ve şık seçenekler sunuyor. Siz de Lizay'ın altın incili küpeleri ile göz alıcı bir görünüm elde edin.