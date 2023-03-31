Altın İncili Küpe T2081

Altın İncili Küpe
Ürün Kodu : E145808
%0
14.008 TL
14.008 TL
PEŞİN FİYATINA 4.669 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın İncili Küpe T2081Altın, 14 Ayar, 1.40 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Eşsiz zarafetin simgesi olan Lizay altın incili küpe modelleri ile şıklığınızı tamamlayın. Kaliteli ve özgün tasarımlarıyla dikkat çeken Lizay, her tarza uyum sağlayan zarif ve şık seçenekler sunuyor. Siz de Lizay'ın altın incili küpeleri ile göz alıcı bir görünüm elde edin.
Altın İncili Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 1.40 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
3- 14 ayar sarı altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
4- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın İncili Küpe, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, anneler günü ve sevgililer günü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın İncili Küpe
PEŞİN FİYATINA 4.669 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
14.008 TL
14.008 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : B312600-1
Altın Taşlı Kalp Trend Bileklik
%0
137.020 TL
137.020 TL
Ürün Kodu : R092153
Altın Burgu Yüzük
%0
41.208 TL
41.208 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : N169491
Altın Büyük İncili İstiridye Kolye
%0
22.984 TL
22.984 TL