Altın Kaplumbağa Çocuk Küpe
Ürün Kodu : E1143200
%0
16.728 TL
16.728 TL
PEŞİN FİYATINA 5.576 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kaplumbağa Çocuk Küpe T10510
Altın, 14 Ayar, 1.70 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Sevimli kaplumbağa figürü, huzurun, şansın ve uzun ömrün simgesini çocuklara özel zarif bir tasarımla buluşturuyor. İnce detaylarla hazırlanan küpe, hem günlük kullanım hem de özel günler için şık bir alternatif sunuyor. Anlamlı sembolü sayesinde yıllar sonra bile gülümseten güzel bir hatıraya dönüşür. Küçük mutluluklar, en değerli anıları biriktirir.
Altın Kaplumbağa Çocuk Küpe
PEŞİN FİYATINA 5.576 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
16.728 TL
16.728 TL
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