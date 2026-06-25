Altın Kaplumbağa Çocuk Küpe T10510 Altın, 14 Ayar, 1.70 gr



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Sevimli kaplumbağa figürü, huzurun, şansın ve uzun ömrün simgesini çocuklara özel zarif bir tasarımla buluşturuyor. İnce detaylarla hazırlanan küpe, hem günlük kullanım hem de özel günler için şık bir alternatif sunuyor. Anlamlı sembolü sayesinde yıllar sonra bile gülümseten güzel bir hatıraya dönüşür. Küçük mutluluklar, en değerli anıları biriktirir.