Altın Top Top Bileklik
Ürün Kodu : B364716
%0
43.112 TL
43.112 TL
PEŞİN FİYATINA 14.371 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Top Top Bileklik T10786
14 Ayar, Altın, 3.96 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Zamansız top detaylarını altının sıcak dokusuyla buluşturan bu bileklik, modern ve estetik bir duruş sunuyor. İnce işçiliğiyle tarzınızı ömür boyu ışıltıyla taçlandırın.
Altın Top Top Bileklik
PEŞİN FİYATINA 14.371 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
43.112 TL
43.112 TL
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