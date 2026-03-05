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PIRLANTA BAGET KÜPELER

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AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  DE35057
0.66 Karat Pırlanta Baget Taşlı Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.66 Karat Pırlanta Baget Taşlı Trend Küpe
%0
69.960 TL
69.960 TL
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23.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE34497
0.51 Karat Pırlanta Baget Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.51 Karat Pırlanta Baget Taşlı Küpe
%0
70.056 TL
70.056 TL
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23.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE22266
0.10 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe
%0
20.712 TL
20.712 TL
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6.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24458
0.80 Karat Pırlanta Baget Taşlı Çiçek Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.80 Karat Pırlanta Baget Taşlı Çiçek Küpe
%0
109.080 TL
109.080 TL
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36.360 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE13191
0.90 Karat Pırlanta Baget Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.90 Karat Pırlanta Baget Taşlı Küpe
%0
112.320 TL
112.320 TL
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37.440 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE21757
0.29 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.29 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
76.872 TL
76.872 TL
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25.624 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE21370
0.39 Karat Pırlanta Baget Çiçek Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.39 Karat Pırlanta Baget Çiçek Küpe
%0
50.976 TL
50.976 TL
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16.992 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28906
0.36 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.36 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
37.248 TL
37.248 TL
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12.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31179
0.17 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
25.176 TL
25.176 TL
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8.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30475
0.21 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
38.784 TL
38.784 TL
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12.928 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28664
0.50 Karat Pırlanta Baget Çiçek Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.50 Karat Pırlanta Baget Çiçek Küpe
%0
59.568 TL
59.568 TL
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19.856 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE26101
0.65 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.65 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
69.240 TL
69.240 TL
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23.080 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE35372
0.97 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.97 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
94.896 TL
94.896 TL
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31.632 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE26227
0.59 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.59 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
90.672 TL
90.672 TL
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30.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27169
0.95 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.95 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
129.240 TL
129.240 TL
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43.080 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29001
0.50 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.50 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
60.168 TL
60.168 TL
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20.056 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE25715
0.99 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.99 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
81.072 TL
81.072 TL
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27.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE13581
1.00 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
1.00 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
129.168 TL
129.168 TL
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43.056 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30935
0.40 Karat Pırlanta Baget Çiçek Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.40 Karat Pırlanta Baget Çiçek Küpe
%0
48.720 TL
48.720 TL
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16.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE25006
1.76 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.76 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
177.672 TL
177.672 TL
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59.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33971
0.75 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.75 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
97.200 TL
97.200 TL
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32.400 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE35487
0.47 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.47 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
44.232 TL
44.232 TL
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14.744 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE18128
0.43 Karat Pırlanta Damla Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.43 Karat Pırlanta Damla Baget Küpe
%0
50.064 TL
50.064 TL
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16.688 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31550
0.59 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.59 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
50.760 TL
50.760 TL
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16.920 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32991
0.69 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.69 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
82.344 TL
82.344 TL
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27.448 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE25691
0.26 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
41.544 TL
41.544 TL
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13.848 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24927
0.20 Karat Pırlanta Baget Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Baget Kalp Küpe
%0
40.200 TL
40.200 TL
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13.400 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29435
0.33 Karat Pırlanta Damla Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.33 Karat Pırlanta Damla Baget Küpe
%0
49.224 TL
49.224 TL
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16.408 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27794
0.37 Karat Pırlanta Baget Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.37 Karat Pırlanta Baget Kalp Küpe
%0
53.736 TL
53.736 TL
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17.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31267
0.47 Karat Pırlanta Damla Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.47 Karat Pırlanta Damla Baget Küpe
%0
67.656 TL
67.656 TL
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22.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29200
1.82 Karat Pırlanta Baget Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.82 Karat Pırlanta Baget Halka Küpe
%0
149.952 TL
149.952 TL
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49.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29832
1.36 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.36 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
152.952 TL
152.952 TL
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50.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32576
0.36 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.36 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
48.528 TL
48.528 TL
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16.176 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33170
1.00 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.00 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
89.448 TL
89.448 TL
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29.816 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33288
2.79 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
2.79 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
271.536 TL
271.536 TL
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90.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33512
0.59 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.59 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
96.072 TL
96.072 TL
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32.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31050
0.09 Karat Pırlanta Efektli Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Efektli Baget Küpe
%0
23.376 TL
23.376 TL
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7.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33417
1.07 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.07 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
114.312 TL
114.312 TL
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38.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24296
1.58 Karat Pırlanta Lotus Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.58 Karat Pırlanta Lotus Baget Küpe
%0
215.160 TL
215.160 TL
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71.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32235
0.33 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.33 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
39.264 TL
39.264 TL
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13.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32226
0.26 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
33.864 TL
33.864 TL
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11.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32231
0.42 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.42 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Küpe
%0
41.592 TL
41.592 TL
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13.864 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32216
0.14 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe
%0
22.224 TL
22.224 TL
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7.408 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32235-G
0.33 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.33 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
39.264 TL
39.264 TL
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13.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32231-G
0.42 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.42 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Küpe
%0
41.592 TL
41.592 TL
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13.864 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32226-G
0.26 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
33.864 TL
33.864 TL
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11.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32216-G
0.14 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe
%0
22.224 TL
22.224 TL
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7.408 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE25207
0.31 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.31 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
28.512 TL
28.512 TL
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9.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31460
0.30 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
34.296 TL
34.296 TL
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11.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE26403
1.14 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.14 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
119.856 TL
119.856 TL
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39.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29668
0.19 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
35.520 TL
35.520 TL
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11.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33215
0.88 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.88 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
81.984 TL
81.984 TL
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27.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30154
0.19 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
18.672 TL
18.672 TL
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6.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE25593
0.46 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.46 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
56.304 TL
56.304 TL
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18.768 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE25840
0.32 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
41.664 TL
41.664 TL
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13.888 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE11299
1.15 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.15 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
116.040 TL
116.040 TL
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38.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28940
0.41 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.41 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
53.520 TL
53.520 TL
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17.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE19924
0.58 Karat Pırlanta Kelebek Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.58 Karat Pırlanta Kelebek Baget Küpe
%0
73.992 TL
73.992 TL
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24.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27370
1.48 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
1.48 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
123.120 TL
123.120 TL
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41.040 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28730
0.78 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.78 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
75.408 TL
75.408 TL
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25.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE21453
0.82 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.82 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
110.304 TL
110.304 TL
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36.768 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31648
1.41 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.41 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
134.688 TL
134.688 TL
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44.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28651
0.28 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.28 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
37.800 TL
37.800 TL
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12.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29209
0.83 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.83 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
106.824 TL
106.824 TL
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35.608 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24501
1.28 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
1.28 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
111.408 TL
111.408 TL
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37.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29171
0.24 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.24 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
44.496 TL
44.496 TL
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14.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28571
0.36 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.36 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
54.864 TL
54.864 TL
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18.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE16621
0.79 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.79 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
77.040 TL
77.040 TL
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25.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27283
0.37 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.37 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
42.624 TL
42.624 TL
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14.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28937
0.41 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.41 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
54.648 TL
54.648 TL
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18.216 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29083
0.40 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.40 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
52.752 TL
52.752 TL
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17.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31005
0.14 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
34.296 TL
34.296 TL
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11.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE26191
1.39 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.39 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
113.352 TL
113.352 TL
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37.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31228
0.17 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
25.992 TL
25.992 TL
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8.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE18425
1.10 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.10 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
110.400 TL
110.400 TL
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36.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE18375
0.73 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.73 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
87.816 TL
87.816 TL
Sepete Ekle
29.272 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE19907
0.83 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.83 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
124.224 TL
124.224 TL
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41.408 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27029
1.23 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.23 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
133.272 TL
133.272 TL
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44.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31295
0.49 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.49 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
81.744 TL
81.744 TL
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27.248 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28609
0.23 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.23 Karat Pırlanta Baget Küpe
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48.984 TL
48.984 TL
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16.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24295
2.66 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
2.66 Karat Pırlanta Baget Küpe
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309.840 TL
309.840 TL
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103.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27814
0.64 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.64 Karat Pırlanta Baget Küpe
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77.520 TL
77.520 TL
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25.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27783
0.27 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.27 Karat Pırlanta Baget Küpe
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47.904 TL
47.904 TL
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15.968 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE26062
0.87 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.87 Karat Pırlanta Baget Küpe
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98.424 TL
98.424 TL
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32.808 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27787
0.46 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.46 Karat Pırlanta Baget Küpe
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57.240 TL
57.240 TL
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19.080 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE16887
0.32 Karat Pırlanta Bagetli Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Bagetli Trend Küpe
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82.296 TL
82.296 TL
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27.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29904
0.47 Karat Pırlanta Baget Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.47 Karat Pırlanta Baget Trend Küpe
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61.248 TL
61.248 TL
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20.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24134
0.26 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Baget Küpe
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31.632 TL
31.632 TL
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10.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24657
0.25 Karat Pırlanta Baget Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Baget Trend Küpe
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52.056 TL
52.056 TL
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17.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30392
0.23 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.23 Karat Pırlanta Baget Küpe
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28.752 TL
28.752 TL
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9.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE14544
0.55 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.55 Karat Pırlanta Baget Küpe
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49.752 TL
49.752 TL
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16.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27605
0.74 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.74 Karat Pırlanta Trend Küpe
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99.624 TL
99.624 TL
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33.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE10919
0.27 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.27 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
43.680 TL
43.680 TL
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14.560 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE12818
0.21 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
35.328 TL
35.328 TL
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11.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE08479
0.33 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.33 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
38.016 TL
38.016 TL
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12.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30562
0.21 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe
%0
29.496 TL
29.496 TL
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9.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE26107
1.42 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.42 Karat Pırlanta Baget Küpe
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151.008 TL
151.008 TL
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50.336 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE21449
1.60 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.60 Karat Pırlanta Baget Küpe
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220.896 TL
220.896 TL
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73.632 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28686
1.53 Karat Pırlanta Damla Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.53 Karat Pırlanta Damla Baget Küpe
%0
132.288 TL
132.288 TL
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44.096 TL x 3 Taksit

Pırlanta baget küpe modelleri, şık kesimleri ve ince detaylarıyla özel günlerde tercih edebileceğiniz en özel mücevher seçenekleri arasında yer alır. Pırlantanın göz kamaştırıcı asaletinden güç alan etkileyici görünümleriyle tarzınıza güç katan baget pırlanta küpe modelleri, özel günler için gerçekleştireceğiniz her türlü kombinde rahatlıkla kullanılabilir. Gece elbiselerinizle, abiyelerinizle, resmi takımlarınızla birlikte kullanabileceğiniz pırlanta baget küpeler, zarif tasarımlarıyla stilinizi tamamlarken etkileyici görünümünüzü vurgular. Her türlü resmi davette ve etkinlikte tercih edebileceğiniz pırlanta küpeler, dikkat çekici kesimleriyle diğer aksesuar ve takılarınızla da uyum sağlar. Eğer siz de düğünlerde, kutlamalarda, ödül törenlerinde, mezuniyetlerde, iş etkinliklerinde ya da seçkin davetlerde stilinizle fark yaratmak isterseniz pırlanta baget küpe modellerini tercih edebilirsiniz.

Pırlanta Baget Küpe: Zarafetin Işıltısı

Pırlanta baget küpe seçenekleri, zarafetin ışıltısından vazgeçemeyen kadınlar için özel olarak tasarlanır. Beyaz altından elde edilen gövdeleri ve görkemli pırlanta kısımlarıyla sanatsal bir görünüm sergileyen küpeler, sadeliği seçkin bir tasarım anlayışıyla bir araya getirir. 0.14, 0.82, 1.04 karat gibi farklı büyüklüklerde pırlantalardan elde edilen küpeler, her tarza ve her zevke hitap eden ölçüleri sayesinde stilinize kolayca uyum sağlar. Baget şeklinde kesilmiş pırlantalarla süslenen küpeler, farklı tasarım seçenekleriyle de her yaşta kadın için ideal mücevher seçenekleri olarak öne çıkar.

En çok tercih edilen pırlanta baget küpe modelleri arasında, klasik baget formunda tasarlanmış modeller ön plana çıkar. Yumuşatılmış köşeleriyle modern ve geleneksel çizgileri bir araya getiren klasik tasarımlar, çok sayıda pırlantayla süslenmeleriyle kullanıcılarına çarpıcı bir ışıltı sunar. Yuvarlak ya da sallantılı modeller ise modern ve iddialı detaylarıyla stilinize güç katar. Gece elbiselerinin yanı sıra seçkin bluz, gömlek ve takım elbise seçenekleriyle birlikte de değerlendirebileceğiniz modern kesimli pırlanta baget küpeler, her ortamda fark yaratmak isteyen kadınlar tarafından günlük etkinliklerde de tercih edilebilir.

Eşsiz Bir Tasarım Anlayışı: Pırlanta Baget Küpe

Pırlanta baget küpeler, çarpıcı tasarımlarıyla karakterini özgün bir şekilde vurgulamak isteyen kadınların öncelikli tercihleri arasında yer alır. En trend tasarım çizgilerine göre hazırlanan ve sanatsal dokunuşlarla zenginleştirilen pırlanta baget küpe modelleri, benzersiz ve elegan kombinler oluşturmak isteyen kadınlar için son derece idealdir. Özel davet ve etkinlikler için hazırlayacağınız kombinlerin en etkileyici eşlikçileri arasında yer alan pırlanta baget küpeler, tarzınızı kusursuz bir şekilde tamamlayarak güzelliğinizi ön plana çıkarır. Özel günlerin değerini artıran mücevher seçenekleri, size benzersiz bir estetik anlayışının kapılarını aralayarak zarafetinizle hafızalara kazınmanıza da yardımcı olur.

Pırlanta baget küpe modelleri, armağan olarak tercih edilebilecek en özel mücevherler arasında yer alır. Doğum günlerinde, evlilik yıldönümlerinde, mezuniyetlerde ya da çeşitli kutlamalarda sevdiklerinize armağan edebileceğiniz küpeler, bir yandan sevdiklerinize verdiğiniz önemin altını çizerken diğer yandan özel dönemleri unutulmaz bir şekilde kutlamanızı sağlar. Eşinize, sevgilinize, kızınıza ya da iş arkadaşlarınıza hediye edebileceğiniz pırlanta baget küpeler, estetik tasarımları ve manevi değerleriyle unutulmayacak anılar yaşamanıza yardımcı olur. Özel gün ve dönemlerde sevdiklerinize pırlanta baget küpe armağan ederek manevi yönü yüksek kutlamalar gerçekleştirebilir, mutluluğunuzu paylaşabilirsiniz.

Pırlanta Baget Küpe Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Baget pırlanta küpe modelleri, doğru şekilde kullanılmaları durumunda uzun bir süre boyunca güvenle kullanılabilir. Küpe modellerini kullanırken ve bakım işlemleri esnasında dikkat etmeniz gereken noktalar ise şu şekildedir:

  • Pırlanta baget küpeler, kendi özel kutularında muhafaza edilmelidir. Muhafaza ederken küpenin hassas parçalarının zarar görmeyecek şekilde açık bırakılması, olası kırılma ve deformasyonların önüne geçer.

  • Küpe modellerini kullanmadığınız zamanlarda hava ve sıvı temasına karşı koruyarak kararma oluşumunu önleyebilirsiniz.

  • Pırlanta baget küpe modellerinin parlak ve etkileyici görünümlerini korumak için düzenli olarak bakım yapabilirsiniz. Temizlik esnasında kimyasal madde kullanımından kaçınabilir, hafif nemli bezle silerek takılarınızı zarar görmeden parlatabilirsiniz.

  • Temizlik sonrasında küpelerinizi kurutmanız son derece önemlidir.  Mücevher yüzeyine zarar vermeyecek kuru bir bezle hafifçe silerek üzerindeki nemi alabilirsiniz. Böylece mücevher üzerinde leke ve kararma oluşmasını engelleyebilirsiniz.

  • Baget pırlanta küpe modellerinizi darbelerden ve düşmelerden korumanız taşların güvenliği açısından büyük önem taşır. Pırlanta parçalarının düşmemesi için mücevherlerinizi güvenli noktalarda muhafaza etmeye özen gösterebilirsiniz.

  • Küpelerinizi ayrı ayrı saklamanız durumunda kaybolma sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Bu riskten korunmak için her iki küpeyi de aynı kutuda muhafaza edebilirsiniz.

  • Küpelerin kutu içinde birbirine temas etmemesi de parçalarının birbirine dolanmaması açısından önem taşır. Birbirine dolanan küpelerin altın ve pırlanta dokuları zarar görebilir. Kutu içinde teması engelleyerek deformasyon riskinden korunabilirsiniz.

  • Baget pırlanta küpe modellerini kullanırken daha etkili bir görünüme ulaşmak için tarzınızı yine pırlanta detayına sahip kolye, yüzük ya da bilekliklerle zenginleştirebilirsiniz.

Eğer siz de özel günlerde unutulmaz bir görünüm sergilemek, seçkin tarzınızla fark yaratmak istiyorsanız klasik ve modern çizgileri bir araya getiren baget pırlanta küpe seçeneklerini tercih edebilirsiniz. Göz alıcı görünümleriyle size çarpıcı bir stil sunan birbirinden şık pırlanta baget küpe seçeneklerini ise Lizay Pırlanta koleksiyonlarında bulabilirsiniz.

Pırlanta Baget Küpe Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Pırlanta baget küpe alırken, taşın kesimi, berraklığı, rengi ve karatına dikkat edilmelidir. Lizay Pırlanta, kaliteli taşları ve zarif tasarımlarıyla ideal seçimler sunar. Ayrıca, küpenin montajı ve kullanılan metalin kalitesi de önemlidir.
Baget Kesim Küpeler Yüz Tipine Göre Nasıl Seçilir?
Yuvarlak yüzler için uzun ve ince baget kesim küpeler daha uygunken, köşeli yüzler için yuvarlatılmış kenarlara sahip modeller tercih edilebilir. Lizay Pırlanta, her yüz tipine uygun çeşitli baget küpe seçenekleriyle fark yaratır.
Pırlanta Baget Küpeler Hangi Stil İçin Uygun?
Pırlanta baget küpeler minimalist ve modern stil sahiplerine hitap eder. Şıklığı ve zarafetiyle, günlük kullanımda da rahatlıkla tercih edilebilir. Lizay Pırlanta’nın zarif tasarımları, her ortamda mükemmel bir uyum sağlar.
Pırlanta Baget Küpe Modelleri Nelerdir?
Baget kesim küpeler genellikle tektaşlı, yan taşlı veya halo tasarım olarak karşımıza çıkar. Lizay Pırlanta, zarif tasarımlarının yanı sıra şıklığı ön planda tutarak farklı baget küpe modelleri sunmaktadır.
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