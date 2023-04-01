0.85 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük T3513 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.56 gr

Taş : Zümrüt

Ağırlık : 0.40 Karat

Kesim : Oval



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.35 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta zümrüt yüzük, göz alıcı incelikleriyle dikkat çekiyor. Şıklığı ve zarafetiyle herkesin ilgisini çekecek bu yüzük, özel anlarınıza mükemmel bir dokunuş katacak. Siz de bu eşsiz parçayı keşfedin ve tarzınızı tamamlayın.