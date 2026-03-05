0.12 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Bileklik T9610 Altın, 14 Ayar, 5,02 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,05 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,07 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sarı altının sıcaklığı ile pırlantanın berrak ışıltısının dans ettiği bu bileklik, sade güzelliğin gücünü yansıtıyor. İnce ve zarif yapısı, bileğinizde adeta bir ışık damlası gibi parlayarak her hareketinize zarafet katıyor. Hem tek başına hem de diğer mücevherlerle mükemmel bir uyum yakalayan, zamansız bir klasik.