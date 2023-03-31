0.44 Karat Pırlanta Trend Kolye T1662 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.51 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.36 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimal şıklığı ve zarif tasarımıyla dikkat çeken Lizay Pırlanta'nın Pırlanta Trend Kolye ile hazırlanan kolyesi, her anınıza değer katmaya geliyor. Şıklığınızı tamamlayacak bu özel tasarım kolye, herkesin dikkatini çekecek. Şimdi siz de Lizay Pırlanta kalitesini deneyimleyin.