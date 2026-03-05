0.25 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kalp Trend Kolye T9587 Beyaz Altın, 14 Ayar, 6.17 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,25 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sevginin en zarif sembolü olan kalp formu, bu pırlanta kolye ile romantik bir ışıltıya bürünüyor. Beyaz altının içinde parlayan taşlar, duygularınızın en değerli yansımasını boynunuzda taşımanızı sağlıyor. Unutulmaz bir hediye arayanlar veya kendi iç dünyasını şımartmak isteyenler için büyüleyici bir seçenek.