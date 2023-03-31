0.50 Karat Pırlanta Tektaş Kolye T1791 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.25 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.50 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta tektaş kolye, elegan ve zarif mükemmellik ifadesini taşıyor. Bu kolye, herhangi bir görünümü tamamlayacak ve herkesin dikkatini çekecek bir parçadır. Kaliteli tasarımı ve yüksek kalitedeki pırlanta taşıyla, bu kolye her kadının hayalindeki takı parçasıdır. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza zarafet katmak için bu kolyeyi tercih edebilirsiniz.