Altın Top Top Şahmeran Bileklik
Ürün Kodu : SM02784
%0
13.056 TL
13.056 TL
PEŞİN FİYATINA 4.352 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Top Top Şahmeran Bileklik T10823
14 Ayar, Altın, 1.19 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Klasik şahmeran estetiğini neşeli küre detaylarıyla yenileyen Altın Top Top Şahmeran Bileklik, trendleri takip eden sevdikleriniz için unutulmaz ve ışıl ışıl bir hediye.
Altın Top Top Şahmeran Bileklik
PEŞİN FİYATINA 4.352 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
13.056 TL
13.056 TL
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