Altın Klasik Baget Küpe T56 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.38 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın baget küpe, şıklık zamanı için mükemmel bir seçenek! Zarif ve göz alıcı tasarımıyla her tarza uyum sağlayan bu küpeler, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve sizi özel hissettirecektir. Altın baget küpeler, herhangi bir etkinlik veya özel gün için ideal bir aksesuardır. Şimdi stilinizi tamamlayacak bu şık ve zarif küpeleri keşfedin!