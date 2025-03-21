Altın Altıgen Yüzük
Ürün Kodu : R150840
%0
23.188 TL
23.188 TL
PEŞİN FİYATINA 7.729 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Altıgen Yüzük T5537
Altın, 14 Ayar, 2.26 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Altıgen Yüzük, modern altıgen formu ve sade şıklığıyla dikkat çeker. Minimalist tasarımıyla her stile uyum sağlayan bu yüzük, günlük ve özel anlarınıza zarif bir dokunuş katar. Geometrik detay sevenler için zamansız ve şık bir aksesuar seçeneğidir.
Altın Altıgen Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.26 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Beden ayarı yapılabilir mi?
2- Sipariş esnasında yüzük ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı ölçü talepleriniz için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
3- Altın Altıgen Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi birçok özel anınızda sevdiklerimiz için güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
4- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
5- İade veya değişim politikası nasıldır?
5- Özel üretim yüzüklerde beden değişikliği ve iade konusunda kısıtlamalar söz konusu olabilmektedir. Detaylar için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizden bilgi alınması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Altıgen Yüzük
PEŞİN FİYATINA 7.729 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
23.188 TL
23.188 TL
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