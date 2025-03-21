Altın Altıgen Yüzük T5537 Altın, 14 Ayar, 2.26 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Altıgen Yüzük, modern altıgen formu ve sade şıklığıyla dikkat çeker. Minimalist tasarımıyla her stile uyum sağlayan bu yüzük, günlük ve özel anlarınıza zarif bir dokunuş katar. Geometrik detay sevenler için zamansız ve şık bir aksesuar seçeneğidir.